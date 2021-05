Dans le cadre du réseau éducatif de FashionUnited, le nouveau Répertoire des Écoles de Mode , dont l'accès est gratuit, offre aux futurs étudiants en mode le meilleur aperçu possible des écoles, universités et autres instituts de formation du monde entier qui enseignent les différentes facettes du secteur de l'habillement.

Plus de 200 écoles réparties à travers plus de 30 pays différents sont rassemblées dans un catalogue mis à jour en permanence, qui peut être parcouru et filtré à l'aide d'une recherche innovante alimentée par l'intelligence artificielle. Le répertoire est un outil supplémentaire qui vient s'ajouter à la ressource en ligne FashionUnited Education, déjà très appréciée, et qui propose une base de données de cours de mode spécifiques et des informations pertinentes sur le secteur.

Le Fashion Education Network, lancé il y a plus de dix ans, vise à jeter un pont entre l'enseignement de la mode et le secteur en favorisant l'interaction et le partage des connaissances. En apportant de la transparence à l’industrie mondiale de la mode et à ses programmes éducatifs, la mise en relation des futurs professionnels avec les entreprises devient ainsi plus efficace. Le Répertoire des Écoles de Mode a pour but de fournir aux futurs étudiants un outil qui les aidera à choisir en toute connaissance de cause le lieu de leurs études.

Pour plus d'informations sur le Répertoire international des Écoles de Mode, veuillez contacter [email protected]