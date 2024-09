Russie: un combattant tchétchène placé en détention après la fusillade au siège de Wildberries

Moscou - La justice russe a placé vendredi en détention provisoire plusieurs suspects, dont un combattant de MMA membre d'une unité militaire liée au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, accusés d'être impliqués dans la fusillade au siège moscovite du géant du e-commerce Wildberries.

Des individus ont ouvert le feu mercredi au siège de cette entreprise, faisant deux mort et sept blessés dont deux policiers, en plein conflit entre la patronne de Wildberries, Tatiana Bakaltchouk, femme la plus riche de Russie, et son mari.

Le couple se déchire sur l'avenir de la société, et l'époux, Vladislav Bakaltchouk, avait reçu le soutien de Ramzan Kadyrov, autoritaire et brutal dirigeant de la Tchétchénie.

Le Comité d'enquête russe a demandé vendredi le placement en détention préventive de 20 personnes, a indiqué l'agence de presse Ria Novosti. La veille, six autres avaient été placées en détention jusqu'au 18 novembre.

Le tribunal Basmanny de Moscou étudiait vendredi chacune de ces demandes. Il n'avait cependant pas encore tranché du sort de M. Bakaltchouk, qui été arrêté jeudi.

Selon l'agence TASS, la cour a en revanche déjà placé en détention Oumar Tchitchaev, un combattant de MMA qui, toujours selon TASS, est également commandant adjoint de Akhmat-1, une unité tchétchène de la Garde nationale russe (Rosgvardia) qui a combattu en Ukraine et porte le prénom du père de M. Kadyrov.

Ce placement en détention montre la possible implication de responsables tchétchènes.

Tatiana Bakaltchouk et Vladislav Bakaltchouk, en instance de divorce depuis fin juillet, se déchirent autour de Wildberries, dont elle détient 99% et lui 1%.

Elle affirme que son mari a fait irruption au siège de l'entreprise avec des hommes armés mercredi qui ont ouvert le feu. Lui dément et assure avoir été convié à des discussions et accueilli par des "criminels" ayant tiré les premiers.

Vladislav Bakaltchouk a été inculpé pour une série de crimes graves, dont "meurtre".

Le couple Bakaltchouk, qui a sept enfants, est en guerre ouverte depuis que Wildberries a annoncé en juin un projet de fusion avec le groupe de publicité Russ, qui pèse beaucoup moins dans l'économie nationale.

Le Kremlin, qui y voit la possibilité de créer une société capable de concurrencer à terme Alibaba ou Amazon, soutient cette union, poussée par Tatiana Bakaltchouk, tandis que son mari s'y oppose.

Vladislav Bakaltchouk s'en est plaint en juillet à Ramzan Kadyrov, le dirigeant de Tchétchénie, où sa femme est née.

Le chef tchétchène, connu pour ses méthodes brutales et ses intérêts économiques multiples, avait pris fait et cause pour l'époux, qualifiant la fusion de "fraude". Mais depuis la fusillade, il n'a pas fait de commentaire.(AFP)